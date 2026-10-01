Roche Aktie News: Roche tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Roche-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 346,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Bei 344,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 345,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 134'687 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 34,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,45 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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