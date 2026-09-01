Roche Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 347,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'348 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 345,20 CHF. Bei 348,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 88'959 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 7,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 252,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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