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01.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 348,30 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 348,30 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'327 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 343,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 348,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 456'167 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 7,90 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 27,59 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,26 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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