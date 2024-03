Roche Aktie News: Roche macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 233,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'480 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie legte bis auf 235,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 232,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 490'799 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,75 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,70 CHF. Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16'244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14'742,00 CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,93 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm