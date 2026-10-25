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Lungenkrebs 25.10.2026 17:26:00

Roche Aktie: Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie

Roche Aktie: Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie

Neue Studiendaten rücken einen Wirkstoff aus der Krebsforschung in den Fokus. Für Roche könnte die Untersuchung ein wichtiger Schritt zu einer möglichen Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten sein.

Roche hat in einer klinischen Studie gezeigt, dass das Krebsmittel Divarasib bei Lungenkrebspatienten mit einer bestimmten Genmutation (KRAS G12C) besser wirkt als die bisher verfügbaren Behandlungen. Patienten, die Divarasib erhielten, lebten im Median 17,7 Monate, verglichen mit 12 Monaten bei der Vergleichsgruppe.

Studie zeigt längeres Überleben mit Divarasib

Die Daten wurden am Sonntag an einem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie in Madrid präsentiert und gleichzeitig im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlicht, wie der Pharmakonzern in einem Communiqué vom Sonntagnachmittag schrieb.

Die Studie namens Krascendo 1 ist eine Phase-III-Studie mit 338 Teilnehmern. Sie verglich Divarasib als Einzeltherapie mit den bereits zugelassenen Mitteln Sotorasib oder Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Lungenkrebs, der nach einer ersten Behandlung zurückgekehrt war. Divarasib senkte das Risiko, an der Krankheit zu sterben, um 44 Prozent und das Risiko einer Krankheitsverschlechterung oder des Todes um 42 Prozent, heisst es weiter.

Höhere Ansprechrate als bei Vergleichsmitteln

Die Ansprechrate - also der Anteil der Patienten, bei denen der Tumor schrumpfte - betrug bei Divarasib 58 Prozent, gegenüber 32 Prozent in der Vergleichsgruppe. Weniger Patienten brachen die Behandlung wegen Nebenwirkungen ab als in der Vergleichsgruppe. Divarasib ist noch nicht zugelassen; Roche arbeitet nach eigenen Angaben mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um das Mittel verfügbar zu machen.

Basel (awp)

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