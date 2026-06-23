Roche Aktie 224184 / US7711951043
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23.06.2026 10:02:40
Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen
Die japanische Regierung hat in einer weltweit ersten Zulassung dieser Art ein Medikament zur therapeutischen Behandlung von Neurofibromatose Typ 2 (NF2) zugelassen.
Die genetische Störung führt dazu, dass sich typischerweise Tumore an den Hörnerven auf beiden Seiten der Schädelhöhle bilden, was zu Hörverlust und Schwindel führt. Sie betrifft etwa einen von 25.000 bis 33.000 Menschen. In Japan soll es etwa 800 Patienten geben. Das Auftreten der Symptome erfolgt im Durchschnitt in relativ jungem Alter - zwischen 18 und 24 Jahren - und beeinträchtigt das tägliche Leben der Patienten erheblich.
Mit Fortschreiten der Erkrankung können die Tumore den Hirnstamm komprimieren oder sich an anderen Nerven entwickeln. Bisher gab es kein wirksames Medikament zur Behandlung der Erkrankung. Das durchschnittliche Sterbealter liegt bei 36 Jahren.
Avastin ist von der Chugai-Muttergesellschaft Roche Holding entwickelt worden. Es word derzeit zur Behandlung von Rektal-, Eierstock- und anderen Krebserkrankungen verschrieben.Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX stellenweise 1,6 Prozent auf 323,70 Franken.
DOW JONES
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