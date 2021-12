Roche-Aktie kaum verändert: Roche-Partnerschaft mit Atea für Coronapille endet im Februar - Tests für Infektionskrankheiten lanciert

Die strategische Zusammenarbeit werde am 10. Februar 2022 beendet, teilte Atea am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mit.

Der Basler Pharmakonzern Roche hatte Mitte November nach enttäuschenden Studienergebnissen einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen gezogen. Atea vor etwa einen Monat zuvor mit dem Hoffnungsträger AT-527, der sogenannten Coronapille, in einer Phase-II-Studie die gesteckten Ziele nicht erreicht.

Mit dem Ende der Zusammenarbeit von Roche und Atea ist auch für die globale Phase-III-Studie Morningsky Schluss. Zusätzlich zu Morningsky werde auch die Folgestudie Meadowspring beendet, teilte Atea am Dienstagabend weiter mit. Die US-Firma will nun die globale Phase-II-Studie zu AT-527 weiter vorantreiben, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und virologische Aktivität von AT-527 bei moderat an Corona erkrankten, ungeimpften Patienten mit Risikofaktoren untersucht wird.

Roche lanciert Tests für Infektionskrankheiten auf dem Cobas 5800 System

Der Pharmakonzern Roche lanciert die ersten Tests für Infektionskrankheiten auf dem Cobas 5800 System in Ländern, die eine CE-Kennzeichnung akzeptieren. Das Cobas 5800 System ist ein neues molekulares Laborgerät, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Zu den Tests gehören unter anderem HIV- oder auch Hepatitis-C-Tests. Mit den Neueinführungen erweitert Roche laut Mitteilung das Portfolio Molecular-Portfolio. Man gehe davon aus, dass die Tests im Jahr 2022 in weiteren Ländern ausserhalb der CE-Märkte verfügbar sein werden.

Durch CE-Kennzeichnung erklärt ein Hersteller in der Europäischen Union, dass ein bestimmtes Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dies entsprechend nachgewiesen wurde.

Roche-Papiere steigen an der SIX zeitweise um marginale 0,03 Prozent auf 365,55 Franken.

Basel/Boston (awp)