Roche-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Im ersten Halbjahr habe der Pharmakonzern die Erwartungen hinter sich gelassen, angetrieben von einer guten Entwicklung sowohl der Pharma- als auch der Diagnostik-Sparte, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer zweiten Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Roche-Aktie am Tag der Analyse

Um 15:06 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2.1 Prozent auf 283.30 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 15.99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 563’336 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 20.7 Prozent nach oben. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

