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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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Bewertung im Blick 04.11.2026 11:13:44

Roche-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

Roche-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat die Roche-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Roche
390.32 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit Finanzvorstand Alan Hippe auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Manager des Pharmakonzerns habe sich sehr zuversichtlich gezeigt, im Jahr 2027 gute Finanzergebnisse zu erzielen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 10:57 Uhr 0.1 Prozent auf 390.60 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 164’678 Roche-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 19.0 Prozent. Roche dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3496 17.09.2027 159690464
Long 12.3734 15.06.2029 159690474
Long 9775 18.12.2026 161595983
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9775 20.11.2026 160008213
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3496 12.70 159012667
Long 10.0773 9.02 161119586
Long 44.4318 1.19 161595662
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.9872 18.24 162066642
Short 8.9679 9.41 159231712
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -45.02 129024514
Long 10 -10.00 123630198
Long 12 -25.40 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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10:20 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’630.09 13.91 SBBXZU
Short 16’236.40 8.88 SOBQLU
SMI-Kurs: 14’834.79 04.11.2026 11:23:40
Long 14’104.62 19.92 SPBTLU
Long 13’761.96 13.71 S0S2BU
Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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