Roche-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Bewertung mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit Finanzvorstand Alan Hippe auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Manager des Pharmakonzerns habe sich sehr zuversichtlich gezeigt, im Jahr 2027 gute Finanzergebnisse zu erzielen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 10:57 Uhr 0.1 Prozent auf 390.60 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 164’678 Roche-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 19.0 Prozent. Roche dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:00 / GMT

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