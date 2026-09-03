Roche-Aktie in Grün: Lizenzvereinbarung für SIM0660 mit Simcere Zaiming geschlossen

Es handelt sich um einen trispezifischen Antikörper mit dem Potenzial, B-Zell-vermittelte Erkrankungen - wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen - zu therapieren.

Roche erwerbe die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von SIM0660 von Simcere Zaiming, einer Tochtergesellschaft der Simcere Pharmaceutical Group, heisst es in einer Mitteilung des chinesischen Unternehmens. Damit erhalte Simcere Zaiming Anspruch auf Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,53 Milliarden US-Dollar, einschliesslich einer Vorabzahlung von 75 Millionen.

Simcere habe zudem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren in zweistelliger Höhe auf zukünftige Nettoumsätze.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,5 Prozent auf 361,40 Franken.

ys/cg

Zürich (awp)