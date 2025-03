Roche-Aktie im Plus: Roche kündigt neue Daten zu neuromuskulären Therapien an

Wie die Basler am Montag ankündigten, gehören hierzu etwa neue Fünfjahresdaten von Evrysdi, die eine anhaltende Stabilisierung der motorischen Funktionen bei einer breiten Gruppe von Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) des Typs 2 oder 3 zeigen.

Neben diesen Daten aus der sogenannten Sunfish-Studie werden auch Ergebnisse aus der Embark-Studie mit Elevidys vorgestellt. Sie zeigen klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Verbesserungen der motorischen Funktion bei Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Die Daten belegen den Angaben zufolge die Breite des neuromuskulären Portfolios von Roche bei SMA und DMD. Diese längerfristigen Ergebnisse seien ermutigend für Menschen, die mit SMA und Duchenne lebten, wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung, in der Mitteilung zitiert.

Die Roche-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,43 Prozent im Plus bei 307,10 Franken.

hr/rw

Basel (awp)