Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet

Die Phase-2-Studie "Zupreme-2" habe ihren primären Endpunkt erreicht.

Einmal wöchentliche subkutane Injektionen von Petrelintide führten nach 28 Wochen in allen drei Behandlungsgruppen im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Rückgang des Körpergewichts, wie es in einer Mitteilung des dänischen Biotechunternehmens vom Mittwochabend hiess.

Gemeinsam mit Roche freue man sich, Petrelintide in einem kürzlich gestarteten Phase-3-Programm zu untersuchen. Zealand Pharma habe mit dem Basler Pharmakonzern ein Phase-3a-Programm lanciert, das aus den drei Studien "Zupreme-3", "Zupreme-4" und "Zupreme-5" besteht.

Roche kooperiert mit chinesischem Biotech Defand im Bereich Proteinabbau

Roche hat offenbar eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Biotech-Unternehmen Defand Therapeutics vereinbart. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Molecular-Glue-Degradern, einer Technologie zum gezielten Abbau krankheitsrelevanter Proteine, wie das Pharma-Portal "Endpoint News" am Donnerstag unter Berufung auf Insider schreibt.

Die Forschung soll sich zunächst auf Onkologie und Immunologie konzentrieren. Defand erhält dafür laut einer mit den Vertragsbedingungen vertrauten Quelle eine Vorauszahlung von weniger als 10 Millionen US-Dollar; bei Erreichen sämtlicher Meilensteine könnte die Vereinbarung ein Gesamtvolumen von knapp 1 Milliarde US-Dollar erreichen.

Die Kooperation ist bereits Roches vierte China-Partnerschaft innerhalb von sieben Wochen, wie das Portal weiter schreibt. Defand wurde 2023 gegründet und hat bislang noch keinen Wirkstoff in klinische Studien gebracht. Das Unternehmen untersucht nach eigenen Angaben rund 200 Zielproteine für mögliche Degrader, darunter etwa 120 im Bereich Krebs sowie weitere Ziele für Immun-, neurodegenerative und Stoffwechselerkrankungen.

An der SIX fiel die Roche-Aktie letztlich um 2,03 Prozent auf 352,70 Franken.

Zürich/Basel (awp)