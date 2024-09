Roche-Aktie im Minus: Genentech baut Brustkrebs-Portfolio aus - neue Forschungsziele

Neben einer Vorauszahlung von 850 Millionen US-Dollar könnten noch weitere Meilensteinzahlungen anfallen, teilte das US-Unternehmen am Montag mit.

Mit dem Kaufvertrag erwirbt Genentech Regors Portfolio an sogenannten CDK-Inhibitoren der nächsten Generation zur Behandlung von Brustkrebs. Regor wird im Rahmen der Vereinbarung die beiden laufenden Phase-I-Studien bis zu deren Abschluss weiterführen.

Der Abschluss der geplanten Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.

Roche setzt sich am Investorentag Forschungsziele bis 2030

Der Pharmakonzern Roche blickt zuversichtlich in die Zukunft. Eine gut gefüllte Pipeline sollte auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstum sichern.

Wie aus der Präsentation für den Investorentag hervorgeht, fokussieren sich die Basler künftig auf fünf Therapiegebiete. Neben der Onkologie sind dies Neurologie, Immunologie, Augenheilkunde und Stoffwechselkrankheiten (CVRM). Innerhalb dieser fünf Therapiegebiete hat Roche zudem elf Krankheiten identifiziert, auf die der Konzern sich primär konzentrieren wird.

Damit setzt der seit rund anderthalb Jahren amtierende CEO Thomas Schinecker klare Akzente. Bereits bei der Präsentation der Halbjahreszahlen im Sommer hatte der Manager betont, dass Roche seit seinem Amtsantritt rund ein Viertel der Pipeline-Projekte beendet habe.

Neben der Fokussierung auf wenige Therapiegebiete kündigte Roche an, dass die Diagnostik- und die Pharmasparte in drei dieser fünf Therapiegebiete enger zusammenarbeiten werden. Dabei handelt es sich um den Bereich CVRM, der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen umfasst, sowie um die Krebsforschung und den Bereich Neurologie.

Zudem will Roche die Effizienz in der Forschung steigern. So sollen die Kosten für neue Kandidaten, die es bis zur Markteinführung schaffen, um 20 Prozent sinken. Gleichzeitig soll der Entwicklungszyklus um 40 Prozent verkürzt werden. Als Faustregel gilt: Von der Entdeckung eines Wirkstoffs bis zur Marktreife vergehen 10 bis 15 Jahre, wobei das Risiko des Scheiterns enorm hoch ist. Rund 90 Prozent der Kandidaten bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Haufenweise Blockbuster in der Pipeline

Gerade mit Blick auf die Pharmasparte betont der Konzern in seiner Präsentation, dass die derzeit zugelassenen Medikamente weiterhin Wachstum generieren dürften. Ein Patentkliff, wie ihn Roche in den letzten Jahren mit seinen etablierten Krebsmedikamenten Avastin, Mabthera und Herceptin erlebt hat, sei nicht zu erwarten.

Vielmehr dürfte Roche in den kommenden Jahren weitere Blockbuster auf den Markt bringen. Die Pipeline umfasst derzeit sieben Kandidaten, die im Erfolgsfall ein Umsatzpotenzial von mindestens 3 Milliarden Franken hätten, vier weitere dürften zwischen 2 und 3 Milliarden Franken generieren.

Zu den Hoffnungsträgern zählen Therapien gegen Alzheimer oder Fettleibigkeit - Medikamente, die laut Roche das Zeug haben, den bisherigen Behandlungsstandard zu revolutionieren. Und auch das ist ein erklärtes Ziel des Basler Konzerns: Langfristig will das Unternehmen zwei bahnbrechende Medikamente pro Jahr auf den Markt bringen.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,27 Prozent tiefer bei 291,20 Franken.

Basel (awp)