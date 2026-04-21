|Primärer Endpunkt erreicht
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21.04.2026 20:32:00
Roche-Aktie im Fokus: Positive Phase-III-Daten zu Enspryng
Der Pharmakonzern Roche hat zum Produktkandidaten Enspryng (Satralizumab) in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt erreicht.
Die Behandlung mit Enspryng habe das Risiko eines neuen Rückfalls bei Erwachsenen und Jugendlichen, die an der Mogad-Erkrankung litten, im Vergleich zu Placebo um 68 Prozent gesenkt. Damit sei der primäre Endpunkt erreicht, hielt Roche fest. Die klinischen Resultate stellt der Konzern an der Jahrestagung 2026 der American Academy of Neurology (AAN) in Chicago vor.
Die Autoimmunerkrankung des Zentralnervensystems Mogad ist laut den Angaben durch unvorhersehbare Schübe an Sehnerven, Rückenmark oder dem Gehirn gekennzeichnet. Diese führten oft zu einer schwerwiegenden und erheblichen Beeinträchtigung.
mk/ys
Basel (awp)
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