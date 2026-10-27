|CE-Kennzeichnung
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27.10.2026 07:46:00
Roche-Aktie im Blick: Pharmariese erweitert Angebot für dezentrale Labordiagnostik mit Immunalaysegerät
Roche hat die CE-Kennzeichnung für das "Cobas smart e"-Immunanalysegerät erhalten.
Das geplante Testmenü umfasst mehr als 100 medizinisch relevante Analysen aus Bereichen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten, wie Roche am Dienstag mitteilte. Bei mehr als 90 Prozent der Roche-Immunoassays beträgt die Reaktionszeit höchstens 18 Minuten. Damit können Gesundheitseinrichtungen Tests vermehrt vor Ort durchführen und die Wartezeit auf diagnostische Ergebnisse verkürzen.
Das Gerät ergänzt Roches bestehendes cobas-Immunanalyseportfolio und nutzt dieselben Reagenzien sowie die etablierte Elecsys-Technologie wie die leistungsstärkeren Systeme des Konzerns. Dies soll die Vergleichbarkeit der Testergebnisse über verschiedene Standorte hinweg sicherstellen.
So reagiert die Roche-Aktie
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate bleibt eine klare Reaktion der Aktie noch aus. So notieren die Papiere des Pharmariesen zeitweise bei 429,29 Euro (+0,02%).
hr/dm
Basel (awp)
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