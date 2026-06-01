|Phase-II-Studien
|
01.06.2026 07:42:00
Roche-Aktie im Blick: Neue Daten zu Adipositas-Mitteln angekündigt
Roche hat neue Daten aus seinem Adipositas-Portfolio angekündigt.
Beide Mittel zeigten den Angaben zufolge in den Studien eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Menschen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit.
Dabei zeigten aktuelle Daten aus der Phase-II-Studie CT388-103 mit dem Wirkstoff Enicepatide die Ergebnisse über die Gewichtsabnahme bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas. Der duale GLP-1/GIP-Rezeptoragonist werde zudem in einer weiteren Phase-II-Studie CT388-104 untersucht, um seine Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit bei Teilnehmern zu bewerten, die an Adipositas leiden oder übergewichtig sind und an Typ-2-Diabetes (T2D) leiden. Laut Mitteilung deuteten die Daten darauf hin, dass sich Enicepatide als eigenständiges Medikament und zudem für potenzielle Kombinationstherapien aus der kardiometabolischen Pipeline von Roche etablieren könnte.
Derweil unterstrichen die Daten aus der Phase-II-Studie ZUPREME-1 die Wirksamkeit und Sicherheit von Petrelintide, einem in der Erprobung befindlichen humanen Amylin-Analogon, das zur Gewichtsregulierung bei Menschen mit Übergewicht und Adipositas untersucht wird.
Roche plant, beide Wirkstoffe in Phase-III-Studien weiter zu testen und ab Mitte 2026 auch Kombinationen der beiden Mittel zu prüfen.
hr/to
Basel (awp)
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