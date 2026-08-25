Roche-Aktie höher: Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag in Japan ein

Das Mittel ist zur Behandlung des uveitischen Makulaödems (UME) im Zusammenhang mit nichtinfektiöser Uveitis vorgesehen, die unbehandelt zur Erblindung führen kann.

Im Falle einer Zulassung wäre Vamikibart die erste Anti-IL-6-Antikörpertherapie in Japan zur Behandlung dieser Form von UME, heisst es in einer Roche-Mitteilung vom Dienstag. Das Mittel hatte Ende Juni den "Orphan Drug Status" erhalten.

Die Roche-Aktie steigt im SIX-Handel zeitweise 0,27 Prozent auf 376,6 Franken.

dm/uh

Zürich (awp)