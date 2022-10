Roche-Aktie höher: Neuer Antikörper zur Erkennung von Melanomen lanciert

Der "Prame"-Antikörper helfe bei Gewebeproben von Patienten zwischen gutartigen und bösartigen Läsionen zu unterscheiden und so die Entscheidungen in der Diagnose zu verbessern, teilte Roche am Dienstag mit.

Der Prame-Test ergänze das "Test-Menu" von Roche im Bereich der Dermatologie, heisst es weiter. Alle vier Minuten sterbe eine Person an Hautkrebs - dabei wären bei einer frühen Entdeckung lokalisierte Melanome durch chirurgische Entfernung einfach heilbar, betont Roche.

Mehr Informationen zu Prame ("PReferentially expressed Antigen in MElanoma") und seinem Prame-Antikörper will Roche am 14. Oktober an einem Pathologie-Weltkongress in Sydney präsentieren.

Im Schweizer Handel steigt der Roche-Genussschein zwischenzeitlich um 0,56 Prozent auf 322,70 Franken.

tp/hr

Basel (awp)