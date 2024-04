Roche-Aktie höher: Brustkrebs-Begleitdiagnostikum von Roche erhält CE-Kennung

Konkret können mit dem Ventana-HER2-(4B5)-Test Patientinnen identifiziert werden, die an einer bestimmten Form von metastasiertem Brustkrebs leiden und für eine Behandlung mit Enhertu in Frage kommen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Den Angaben zufolge weist etwa die Hälfte aller Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs (mBC) niedrige HER2-Werte auf. Diese können nun dank des Begleitdiagnostikum gezielter behandelt werden, was ihr Behandlungsergebnis erheblich verbessern könnte.

Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut Roche ein speziell entwickeltes, auf HER2 ausgerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das gemeinsam von Daiichi Sankyo und AstraZeneca entwickelt und vermarktet wird.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt eines Herstellers in der Europäischen Union den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dass dies entsprechend nachgewiesen wurde.

Im Mittwochshandel an der SIX zeigt sich der Roche-Genussschein zeitweise um 0,81 Prozent höher bei 223,60 Franken.

hr/rw

Basel (awp)