Roche-Aktie gibt nach: Roche kooperiert Jana Care

Roche und Jana Care entwickeln zusammen ein Portfolio von Bluttests für zu Hause. Die beiden hätten eine Kooperationsvereinbarung für die digital vernetzte Bluttestplattform von Jana Care geschlossen, teilte die junge US-Firma am Montag mit.

Die Plattform ermögliche es Patienten, Bluttests daheim selbst durchzuführen und danach von Ärzten aus der Ferne überprüfen zu lassen. Sie wurde gemäss der Mitteilung entwickelt, damit Menschen nicht weit reisen müssen, um ihr Blut testen zu lassen. Dadurch helfe sie auch, sozioökonomische Hürden zu überwinden, "die eine angemessene und rechtzeitige Erkennung und Überwachung des Krankheitsverlaufs und des Risikomanagements behindern", so Jana Care weiter.

Zunächst konznentriere man sich bei der Plattform auf die Überwachung des Fortschreitens von chronischen Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienzen. In den USA leiden laut der Mitteilung 37 Millionen Menschen an chronischer Nierenerkrankung und 6,5 Milionen an Herzinsuffizienz. Regelmässige Tests seien entscheidend, um das Fortschreiten dieser Krankheiten zu überwachen und bisher gebe es keine Tests für den Heimgebrauch. Gemeinsam könne man die Fähigkeiten zur Umsetzung gewinnen, um den massiven globalen Bedarf für solche Tests zu decken, wird Cristin Hubbard, Global Head of Partnering bei Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert.

Die Roche-Inhaberaktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 337,00 CHF.

Watertown/US (awp)