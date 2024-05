Roche-Aktie gibt Gas: Frühe klinische Daten zu Kandidat gegen Fettleibigkeit vorgelegt

Demnach habe eine Behandlung mit CT-388 nach sechs Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 18,8 Prozent geführt, teilten die Basler am Donnerstag mit.

Auch auf den Blutzuckerspiegel hatte der subkutan verabreichte GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist eine normalisierende Wirkung. Verabreicht wurde CT-388 einmal pro Woche. Allerdings handelt es sich hierbei noch um sehr frühe klinische Daten, da sie aus einer Phase-I-Studie stammen, in der zunächst auch die Verträglichkeit getestet wird.

So wurden in der Studie denn auch gesunde Erwachsene mit Fettleibigkeit behandelt. In der 24 Woche erreichten alle mit CT-388 behandelten Teilnehmer einen Gewichtsverlust von mehr als 5 Prozent, 85 Prozent erreichten mehr als 10 Prozent, 70 Prozent erreichten mehr als 15 Prozent und 45 Prozent erreichten einen Gewichtverlust von mehr als 20 Prozent.

Den Kandidaten hatte Roche im Zuge der Milliarden-Übernahme des US-Unternehmens Carmot Therapeutics Anfang Dezember gekauft. Rund 3 Milliarden haben sich die Basler den Einstieg in den Kampf gegen Fettleibigkeit kosten lassen.

Mit der Übernahme hatte sich Roche verschiedene Produkt-Kandidaten ins Haus geholt, die zur Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Diabetes eingesetzt werden können. Sie alle basieren auf dem neuartigen GLP-1-Wirkmechanismus, um den es zuletzt viel Medienwirbel gab.

CT-388 gehört ebenfalls zu der Klasse dieser Inkretin-basierten Medikamente, die darauf abzielen, den Blutzucker zu regulieren und den Appetit zu reduzieren.

An der SIX springt der Roche-Genussschein am Donnerstag zeitweise um 4,31 Prozent nach oben auf 237,30 Franken.

hr/rw

Basel (awp)