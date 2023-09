Roche-Aktie gibt dennoch nach: Zulassungsanträge für Roche-Mittel Crovalimab in mehreren Ländern akzeptiert

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für Crovalimab akzeptiert. Zudem seien die Zulassungsanträge auch in der EU, China und Japan angenommen worden, so Roche . Das Medikament wird zur Behandlung der lebensbedrohlichen Bluterkrankung PNH (Paroxysmale nocturnale Hämoglobinurie) eingesetzt.

Der Zulassungsantrag basiere auf der Phase-III Commodore Studien 1 und 2, in der gemäss einer Mitteilung vom Dienstag sowohl die Kontrolle der Krankheit sowie die gute Verträglichkeit und das Nutzen-Risiko-Profil des Medikaments nachgewiesen wurde. Bei einer Zulassung werde Crovalimab die erste monatliche subkutane Behandlung mit der Möglichkeit zur Selbstverabreichung ausserhalb eines überwachten medizinischen Umfelds sein.

PNH ("paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie") ist eine seltene und lebensbedrohliche Blutkrankheit, bei der die roten Blutkörperchen durch einen Teil des Immunsystems zerstört werden. Dies führt zu Symptomen wie Anämie, Müdigkeit, Blutgerinnseln und Nierenerkrankungen.

Der Roche-Genussschein fällt am Mittwoch an der SIX zeitweise um 1,54 Prozent auf 250,00 Franken.

dm/rw

Basel (awp)