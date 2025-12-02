Roche-Aktie gesucht: In USA und Europa Zulassungen für einen Diagnosetest erhalten

Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe für den Test direkt am Patienten zur Diagnose von Keuchhusten und weitere Bordetella-Infektionen einen sogenannten CLIA-Waiver erteilt, teilte Roche am Dienstag mit. Zudem wurden von der europäischen Arzneimittelbehörde für den Test die CE-Kennzeichnung vergeben.

Der Point-of-Care-Test, der das Cobas-Liat-System nutzt, liefere in lediglich 15 Minuten PCR-genaue Ergebnisse, mit welchen die Gesundheitsdienstleister schnell eingreifen und schwere Komplikationen sowie eine weitere Übertragung verhindern könnten. Er erkenne drei Typen von Bordetella-Infektionen und liefere eine rasche Diagnose. Mit dem CLIA-Waiver kann der Test in den USA unter anderem in Notaufnahmen und Hausarztpraxen eingesetzt werden.

An der SIX legen die Papiere von Roche am Dienstag zeitweise um 1,65 Prozent zu auf 314,10 Franken.

Basel (awp)