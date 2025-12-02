|Grünes Licht
02.12.2025 13:45:37
Roche-Aktie gesucht: In USA und Europa Zulassungen für einen Diagnosetest erhalten
Roche hat in den USA und in Europa für einen Diagnosetest Zulassungen erhalten.
Der Point-of-Care-Test, der das Cobas-Liat-System nutzt, liefere in lediglich 15 Minuten PCR-genaue Ergebnisse, mit welchen die Gesundheitsdienstleister schnell eingreifen und schwere Komplikationen sowie eine weitere Übertragung verhindern könnten. Er erkenne drei Typen von Bordetella-Infektionen und liefere eine rasche Diagnose. Mit dem CLIA-Waiver kann der Test in den USA unter anderem in Notaufnahmen und Hausarztpraxen eingesetzt werden.
An der SIX legen die Papiere von Roche am Dienstag zeitweise um 1,65 Prozent zu auf 314,10 Franken.
mk/jb
Basel (awp)
