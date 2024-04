Roche-Aktie: Forschungserfolgt bei Kresbsmittel Columvi

In der Phase-III-Studie Starglo gelang es dem Konzern Roche , das Überleben der behandelten Blutkrebspatienten zu verlängern. Damit seien die Ziele der Studie erreicht, heisst es in einem Communiqué am Montag.

Behandelt wurden in der Studie Patienten die an dem sogenannten rezidivierendem oder refraktärem (R/R) diffus-grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) litten, bereits mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten hatten und nicht für eine autologe Stammzelltransplantation in Frage kamen. Sie erhielten in der Studie Columvi (Glofitamab) in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin (GemOx).

"Menschen mit diesem aggressiven Lymphom, die nach der Erstbehandlung einen Rückfall oder ein Fortschreiten der Erkrankung erleiden, haben nur begrenzte Möglichkeiten - insbesondere diejenigen, die für eine Stammzelltransplantation nicht in Frage kommen", wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung von Roche, in der Mitteilung zitiert.

Columvi war den Angaben zufolge der erste bispezifische Antikörper mit fester Wirkdauer, der von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Marktzulassung für die Behandlung von Patienten mit R/R DLBCL nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien erhielt.

