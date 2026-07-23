Roche-Aktie fester: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter

Entsprechend liegen die wichtigsten Kennzahlen in der Berichtswährung Schweizer Franken unter den Vorjahreswerten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele.

In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein Minus von 2,0 Prozent bedeutet, ergab sich zu konstanten Wechselkursen eine Zunahme von 6,0 Prozent. Damit hat der Konzern die eigene Zielsetzung erfüllt, die konstante Wechselkurse zugrunde legt.

Mit 23,6 Milliarden (-1,0%) steuerte die grössere Pharmasparte wie üblich den Löwenanteil zum Gruppenumsatz bei. Im Diagnostik-Geschäft setzte Roche 6,7 Milliarden um (-3,0%). Das Diagnostik-Geschäft spürt immer noch die Folgen einer Preisreform in China.

Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgrösse nutzen, fiel um 1 Prozent (+10% kWk) auf 11,9 Milliarden Franken.

Mit den ausgewiesenen Zahlen liegt Roche noch im Rahmen der Analystenschätzungen.

Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt das Management um CEO Thomas Schinecker die bisherige Guidance. Zu konstanten Wechselkursen sollen die Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich ansteigen. Der Kerngewinn je Titel soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Roche-Titel nach soliden Semesterzahlen wenig verändert

Die Roche-Titel zeigen sich im frühen Donnerstag wenig verändert zum Vortag. Der Basler Pharmakonzern hat zum Halbjahr ein solides Zahlenset vorgelegt: Der Umsatz lag im Rahmen, der Kerngewinn etwas über der Erwartung.

An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise um 2,56 Prozent auf 340,90 Franken.

Die Analysten zeigen sich in ihren Kommentaren relativ unaufgeregt. ZKB und UBS sprechen von soliden Umsatzzahlen im zweiten Quartal. Insgesamt lag der Konzernumsatz gut im Rahmen der Konsensprognosen, mit Pharma leicht darüber und Diagnostics innerhalb der Erwartungen.

Unter den Medikamenten blieb gemäss den Experten Vabsymo erneut hinter den Erwartungen zurück. Die erhoffte Wachstumsbeschleunigung in den USA sei nicht eingetroffen, so die ZKB. Besser als prognostiziert verkauften sich dagegen Hemlibra, Tecentriq und auch Perjeta.

Etwas über dem Konsens lag der Kerngewinn. Dies führen die Experten auf tiefere Kosten insbesondere im Bereich Forschung- und Entwicklung zurück. Für die ZKB ist die Kostendisziplin von Roche "ermutigend". Bernstein lobt die daraus entstehende "beeindruckende" Marge.

Keine Überraschung stellt der bekräftigte Ausblick auf das Gesamtjahr dar. Damit dürfte sich der Konsens für das Gesamtjahresresultat kaum oder nur minimal verändern, folgern Barclays, Bernstein und JP Morgan.

Mit Blick nach vorne verweist Vontobel zudem auf den zurückgehenden negativen Einfluss der Gesundheitsreform in China, was Wachstum und Profitabilität in der Diagnostics-Sparte begünstigen sollte.

Insgesamt geht man am Markt von keiner signifikanten Kursreaktion auf die heutigen News aus.

hr/gab

Basel (awp)