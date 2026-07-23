Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’165 -1.1%  SPI 19’906 -0.9%  Dow 52’219 0.0%  DAX 24’979 -0.7%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’257 -1.0%  Gold 4’081 -1.2%  Bitcoin 53’518 -0.5%  Dollar 0.8163 0.2%  Öl 98.8 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
T-Mobile US übertrifft Erwartungen bei Neukunden - Aktie gibt dennoch nach
Givaudan-Aktie sackt dennoch ab: Organisches Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt
STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen
Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt
Siemens Energy-Aktie gibt weiter nach - tortz Einstiegsempfehlung von JPMorgan
Suche...
ETF Sparplan
Guidance bestätigt 23.07.2026 13:20:03

Roche-Aktie fester: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter

Roche-Aktie fester: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter

Roche hat im ersten Halbjahr 2026 unter kräftigem Gegenwind von den Wechselkursen gelitten.

Entsprechend liegen die wichtigsten Kennzahlen in der Berichtswährung Schweizer Franken unter den Vorjahreswerten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele.

In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein Minus von 2,0 Prozent bedeutet, ergab sich zu konstanten Wechselkursen eine Zunahme von 6,0 Prozent. Damit hat der Konzern die eigene Zielsetzung erfüllt, die konstante Wechselkurse zugrunde legt.

Mit 23,6 Milliarden (-1,0%) steuerte die grössere Pharmasparte wie üblich den Löwenanteil zum Gruppenumsatz bei. Im Diagnostik-Geschäft setzte Roche 6,7 Milliarden um (-3,0%). Das Diagnostik-Geschäft spürt immer noch die Folgen einer Preisreform in China.

Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgrösse nutzen, fiel um 1 Prozent (+10% kWk) auf 11,9 Milliarden Franken.

Mit den ausgewiesenen Zahlen liegt Roche noch im Rahmen der Analystenschätzungen.

Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt das Management um CEO Thomas Schinecker die bisherige Guidance. Zu konstanten Wechselkursen sollen die Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich ansteigen. Der Kerngewinn je Titel soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Roche-Titel nach soliden Semesterzahlen wenig verändert

Die Roche-Titel zeigen sich im frühen Donnerstag wenig verändert zum Vortag. Der Basler Pharmakonzern hat zum Halbjahr ein solides Zahlenset vorgelegt: Der Umsatz lag im Rahmen, der Kerngewinn etwas über der Erwartung.

An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise um 2,56 Prozent auf 340,90 Franken.

Die Analysten zeigen sich in ihren Kommentaren relativ unaufgeregt. ZKB und UBS sprechen von soliden Umsatzzahlen im zweiten Quartal. Insgesamt lag der Konzernumsatz gut im Rahmen der Konsensprognosen, mit Pharma leicht darüber und Diagnostics innerhalb der Erwartungen.

Unter den Medikamenten blieb gemäss den Experten Vabsymo erneut hinter den Erwartungen zurück. Die erhoffte Wachstumsbeschleunigung in den USA sei nicht eingetroffen, so die ZKB. Besser als prognostiziert verkauften sich dagegen Hemlibra, Tecentriq und auch Perjeta.

Etwas über dem Konsens lag der Kerngewinn. Dies führen die Experten auf tiefere Kosten insbesondere im Bereich Forschung- und Entwicklung zurück. Für die ZKB ist die Kostendisziplin von Roche "ermutigend". Bernstein lobt die daraus entstehende "beeindruckende" Marge.

Keine Überraschung stellt der bekräftigte Ausblick auf das Gesamtjahr dar. Damit dürfte sich der Konsens für das Gesamtjahresresultat kaum oder nur minimal verändern, folgern Barclays, Bernstein und JP Morgan.

Mit Blick nach vorne verweist Vontobel zudem auf den zurückgehenden negativen Einfluss der Gesundheitsreform in China, was Wachstum und Profitabilität in der Diagnostics-Sparte begünstigen sollte.

Insgesamt geht man am Markt von keiner signifikanten Kursreaktion auf die heutigen News aus.

hr/gab

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie leichter: Für den Diagnostik-Chef reichen Tests alleine nicht mehr

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Neue Regeln, altes Prinzip/Pan American Silver – Enorme Reserven
10:18 Roche und Nestlé heute im Fokus
09:31 Marktüberblick: Airbus und Gea haussieren
08:11 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 Logo WHS Marvell Technology: Gap geschlossen – antizyklische Chance bei 220 USD?
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’758.57 19.61 SJBE8U
Short 15’060.28 13.83 SJYB2U
Short 15’616.47 8.98 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’164.51 23.07.2026 13:20:31
Long 13’569.37 19.88 SQBLOU
Long 13’260.15 13.83 SXBKNU
Long 12’682.15 8.95 S2GBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Erste Schätzungen: Adecco SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Huber+Suhner übernimmt Testsystemspezialisten Ingun - Aktie steigt
Ausblick: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gold im Rückwärtsgang: UBS nennt Kaufmarke

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.