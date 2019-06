Roche-Aktie fester: Roche-Tochter Genentech vermeldet positive Daten für Gazyva bei Lupus-Nephritis

Die Studie habe sowohl den primären als auch den sekundären Endpunkt erreicht, hiess es in einer Mitteilung am Dienstag.

Die Studie habe belegt, dass Gazyva im Vergleich zu Plazebo in Kombination mit der Standard-Behandlung eine erhöhte Wirksamkeit gezeigt habe. Dabei wurde die Wiederherstellung der Nierenfunktion nach einem Jahr als primärer Endpunkt gemessen, schrieb Roche weiter. Auch der zweite Endpunkt, die komplette oder teilweise Verbesserung der Nierenfunktion, gemessen anhand von serologischen Markern, wurde laut den Angaben erreicht.

Während des Analysezeitraums seien zudem keine neuen Sicherheitssignale aufgetreten. Die vollständigen Resultate der Studie sollen an einem zukünftigen Medizinkongress vorgestellt werden, schrieb Genentech weiter.

Lupus-Nephritis ist eine Entzündung der Nieren, die bei Patienten auftritt, die bereits an der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes leiden. Derzeit gebe es keine von der FDA zugelassenen Medikamente zur Behandlung dieser potenziell lebensbedrohlichen Krankheit, so Genentech.

So reagiert die Roche-Aktie

Die Papiere von Roche sind am Dienstag gefragt. Der Pharmakonzern hat über das Pfingstwochenende und am Dienstagmorgen mit einer Reihe von Nachrichten aufgewartet. Positiv überrascht hat vor allem die Studie mit dem Mittel Gazyva.

Die Roche-Titel notieren zuletzt 1,06 Prozent im Plus bei 272,25 Franken. Der Gesamtmarkt SMI legt hingegen 0,6 Prozent zu.

Für ZKB-Analyst Michael Nawrath war die erfolgreich verlaufenen Phase-II-Studie für das Mittel Gazyva eine positive Überraschung. Er geht nun davon aus, dass die Daten für einen vorgezogenen Zulassungsantrag reichen sollten. "Diese neue Indikation wäre definitiv ein Umsatzschub", so sein Fazit.

Die US-Zulassung für das Mittel Polivy, die am Montag publik wurde, war hingegen für Analysten keine grosse Überraschung. "Das ist zwar eine gute Nachricht", so Vontobel-Experte Stefan Schneider. Weil die zuständige Behörde FDA dem Mittel jedoch schon den Status "Breakthrough Therapy Designation" zuerkannt habe, halte sich die Überraschung in Grenzen.

Er geht für das Mittel bei der nun zugelassenen Indikation auch nur von einem Spitzenumsatz von 338 Millionen Franken aus. Es sei jedoch mit weiteren Anwendungen zu rechnen, womit Polivy dann sehr wohl zu einem Blockbuster werden könnte.

Ähnlich zurückhaltend äussert sich ZKB-Experte Nawrath. "Der Umsatz wird sich vorerst langsam entwickeln, weil die Zulassung nur für mehrfach vorbehandelte Patienten gilt", so seine Einschätzung.

yr/rw

Zürich (awp)