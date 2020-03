Roche-Aktie fester: Esbriet erhält von FDA Status "Therapiedurchbruch"

Die US-Gesundheitsbehörde FDA zeigt sich von den bisherigen Studiendaten zu Roches Esbriet überzeigt.

Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, hat die Behörde dem Mittel den Status "Therapiedurchbruch" erteilt. Konkret geht es um den Einsatz bei Patienten, die an bestimmten Form von Lungenerkrankung leiden.

Die FDA habe den Status für Esbriet zur Behandlung von Erwachsenen mit nicht klassifizierbarer interstitieller Lungenerkrankung (uILD) erteilt, so Roche. Die Auszeichnung wurde auf Grundlage von Daten aus einer Phase-II-Studie erteilt, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Esbriet bei uILD untersucht wurde.

ILD ist laut Mitteilung ein Begriff, der eine vielfältige Gruppe von mehr als 200 Arten seltener Lungenkrankheiten beschreibt. Obwohl die ILDs den Angaben zufolge ähnliche Merkmale wie Husten und Kurzatmigkeit aufweisen, hat jede ILD unterschiedliche Ursachen, Behandlungsansätze und Aussichten. Ungefähr 10 Prozent der Menschen, die mit einer von einem multidisziplinären Team begutachteten ILD leben, kann demnach selbst nach einer gründlichen Untersuchung keine definitive Diagnose gestellt werden, und in diesen Fällen werden die Patienten in die Kategorie UILD eingeteilt.

Die Roche-Aktie zeigt sich in einem positiven Marktumfeld am Dienstag ebenfalls stärker und kann zeitweise ein Plus von 3,4 Prozent auf 325,50 CHF ausweisen.

hr/rw

Basel (awp)