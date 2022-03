Roche-Aktie fester: Actares fordert von Roche mehr Transparenz

Zudem solle sich der Pharmakonzern vermehrt in den Dienst der Gesellschaft stellen.

Roche habe auch im zweiten COVID-19-Jahr zur Prävention und Behandlung des Virus viel geleistet und hohe Gewinne erzielt, schrieb Actares am Montag in einer Mitteilung. Dabei würden sich Fragen bezüglich Differenz zwischen Verkaufspreis und Produktionskosten, Anrechnung der öffentlich finanzierten Grundlagenforschung sowie Umgang mit Erschwinglichkeitsbarrieren stellen.

Kritik gibt es auch für die Vergütung des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO. Diese lägen deutlich über den Benchmarks und den Actares-Richtwerten. Zudem würden Kriterien zur Bestimmung des Jahresbonus zwar im Vergütungsbericht erwähnt, ihre Gewichtung aber nicht offengelegt.

Roche will bis 2050 seine Emissionen netto auf null senken. Actares kritisiert in der Mitteilung, dass das Pharmaunternehmen keine vollständige Roadmap mit Vorgaben, Aktionen und Meilensteinen publiziert hat. Die Aktionärsvereinigung erwartet, dass Roche ab 2023 eine solche Roadmap an der Generalversammlung traktandiert.

Unter dem Strich stimmt Actares nur an einem von sechs Sachgeschäfte zu: dem Antrag des Verwaltungsrates über die Gewinnverwendung und die Dividende.

An der SIX zeigt sich der Roche-Genussschein zeitweise 0,5 Prozent stärker bei 353,70 Franken.

bol/hr

Bern (awp)