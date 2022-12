Roche-Aktie: FDA lässt Roches Lymphom-Behandlung Lunsumio zu

Die Gesundheitsbehörde FDA liess Lunsumio zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom - einer Form von Non-Hodgkin-Lymphom - zu, die zuvor mindestens zwei andere Therapien erhalten haben, wie die Roche Holding AG mitteilte.

Die Entscheidung basiere auf einer Studie, die gezeigt hat, dass Patienten mit einer chemotherapiefreien, zeitlich begrenzten Behandlung, die ambulant durchgeführt werden kann, eine Remission - also ein Nachlassen von Krankheitssymptomen - erlebten.

Lunsumio werde in den kommenden Wochen in den USA erhältlich sein, so Roche weiter.

Von Ed Frankl

BASEL (Dow Jones)