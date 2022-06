Roche-Aktie: FDA lässt CGP-Test als Begleitdiagnostikum für Rozlytrek zu - Genehmigung der EU-Kommission für Therapie mit Tecentriq

Der Test kann zur Identifizierung von Patienten genutzt werden, die für die eine Behandlung mit Rozlytrek geeignet sind.

Die Zulassung sei die erste und einzige begleitende diagnostische Indikation für Rozlytrek, teilte Roche am Donnerstag mit. Die Genehmigung stelle dabei einen Meilenstein in der Tumordiagnostik für Menschen mit seltenen Krebsarten dar.

Mit dem CGP-Test können den Angaben nach Krebserkrankungen mittels Biopsie des Tumorgewebes untersucht werden, um den einzigartigen molekularen "Fingerabdruck" des Tumors zu identifizieren. Es kann zur Identifizierung von Patienten mit ROS1-Fusions-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) oder Patienten mit NTRK-Fusions-positivem Krebs genutzt werden, die für eine Behandlung mit Rozlytrek geeignet sein könnten. Die Zulassung basiert auf Daten aus den Studien der Phase I ALKA-372-001, Phase I STARTRK-1 und Phase II STARKTRK-2.

Roche erhält Genehmigung der EU-Kommission für Therapie mit Tecentriq

Die Europäische Kommission hat das Immun-Therapeutikum Tecentriq von Roche als unterstützende Behandlung für Erwachsene mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Frühstadium genehmigt. Eine Phase-III-Studie habe eine Reduktion des Risikos für ein erneutes Auftreten der Erkrankung oder des Todes von Patienten gezeigt.

Tecentriq sei damit die erste und einzige Krebsimmuntherapie, die für bestimmte Patienten mit Lungenkrebs (NSCLC) im Frühstadium in Europa verfügbar ist, teilte Roche am Donnerstag mit. Die heute erfolgte Zulassung sei die sechste Lungenkrebs-Indikation für Tecentriq in Europa.

Basel (awp)