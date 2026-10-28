Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Der Pharmakonzern lanciert weltweit den Test Ventana BAP1 (SP527), der bei der Diagnose von bösartigen Mesotheliomen helfen soll. Dabei handelt es sich um eine seltene Krebsart, die vor allem das Brustfell befällt.

Der automatisierte Gewebetest soll diese Tumore von anderen Krebsarten wie Lungen-, Brust- und Magenkrebs sowie von gutartigen Gewebeveränderungen unterscheiden helfen, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Er ist weltweit verfügbar, in den USA als In-vitro-Diagnostikum der Klasse I registriert und gemäss der europäischen Verordnung für In-vitro-Diagnostika als Produkt der Klasse C zugelassen.

Zusammen mit zwei kürzlich eingeführten Tests soll das neue Verfahren zudem den Verbrauch von Gewebeproben bei der Diagnose verringern. Damit bleibe mehr Material für weitere molekulare Untersuchungen erhalten, hiess es. Angaben zum Umsatzpotenzial oder zum Preis macht Roche in der Meldung nicht.

Die Aktie des Pharmariesen verlor an der SIX schliesslich 0,1 Prozent auf 405 CHF.

an/ra

Basel (awp)