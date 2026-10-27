|CE-Kennzeichnung
|
27.10.2026 11:17:00
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese erweitert Angebot für dezentrale Labordiagnostik mit Immunalaysegerät
Roche hat die CE-Kennzeichnung für das "Cobas smart e"-Immunanalysegerät erhalten.
Das geplante Testmenü umfasst mehr als 100 medizinisch relevante Analysen aus Bereichen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Onkologie und Infektionskrankheiten, wie Roche am Dienstag mitteilte. Bei mehr als 90 Prozent der Roche-Immunoassays beträgt die Reaktionszeit höchstens 18 Minuten. Damit können Gesundheitseinrichtungen Tests vermehrt vor Ort durchführen und die Wartezeit auf diagnostische Ergebnisse verkürzen.
Das Gerät ergänzt Roches bestehendes cobas-Immunanalyseportfolio und nutzt dieselben Reagenzien sowie die etablierte Elecsys-Technologie wie die leistungsstärkeren Systeme des Konzerns. Dies soll die Vergleichbarkeit der Testergebnisse über verschiedene Standorte hinweg sicherstellen.
So reagiert die Roche-Aktie
Im SIX-Handel schicken Anleger die Aktie dennoch zeitweise um 0,48 Prozent nach unten auf 394,60 Franken.
hr/dm
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.