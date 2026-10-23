Roche-Aktie etwas fester: Konzern geht Forschungskooperation mit Zymeworks ein

Gemeinsam wollen sie den Wirkstoff ZW209 klinisch testen und später auf den Markt bringen, wie es in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag heisst.

ZW209 ist ein experimenteller Wirkstoff, der Krebszellen gezielt erkennen und gleichzeitig das Immunsystem aktivieren soll. Er bindet an ein bestimmtes Merkmal auf den Tumorzellen (DLL3) und aktiviert über zwei weitere Bindungsstellen (CD3 und CD28) die T-Zellen, damit diese die Krebszellen angreifen können.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erhält Zymeworks eine Vorauszahlung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar. Zudem wurde eine Zahlung über 40 Millionen Dollar bei Beginn der Phase 1b-Studie vereinbart, heisst es weiter.

Weitere Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Vermarktung und Umsatz belaufen sich auf bis zu 718 Millionen Dollar. Hinzu kämen gestaffelte Lizenzgebühren im hohen einstelligen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich auf den künftigen Nettoumsatz aller im Rahmen der Zusammenarbeit zugelassenen Arzneien.

Ferner werde Zymeworks die Phase-1a-Monotherapie-Studie mit ZW209 in Zusammenarbeit mit Roche durchführen. Roche werde die Studie finanzieren und anschliessend die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ZW209 verantworten. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte Roche auch das exklusive Recht, ZW209 weltweit zu entwickeln und zu vermarkten, so die Mitteilung weiter.

Via SIX tendiert die Roche-Aktie zeitweise 0,1 Prozent fester bei 392,5 Franken.

cg/to

Vancouver (awp)