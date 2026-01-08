Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rating im Fokus 08.01.2026 14:13:44

Roche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Roche-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Kerngewinn je Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 die Marktschätzungen um 3 Prozent übertroffen haben, glaubt Analyst Richard Vosser. Er rechnet 2026 aber mit stärkerem Gegenwind für den Pharmakonzern von der Währungsseite, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Daher müssten die Konsensschätzungen für den diesjährigen Kerngewinn je Aktie wohl etwas sinken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Roche-Aktie bewegte sich um 13:57 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 338.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 3.55 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290’805 Stück gehandelt. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Roche voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

