Roche-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide.

Aktienbewertung im Detail: Die Roche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Roche-Aktie notierte um 12:27 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.6 Prozent auf 389.70 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0.33 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266’984 Roche-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.7 Prozent aufwärts. Am 04.02.2027 wird Roche voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST

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