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23.10.2026 12:43:44
Roche-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Die Roche-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide.
Aktienbewertung im Detail: Die Roche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Roche-Aktie notierte um 12:27 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0.6 Prozent auf 389.70 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0.33 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 266’984 Roche-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.7 Prozent aufwärts. Am 04.02.2027 wird Roche voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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