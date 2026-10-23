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Aktie unter die Lupe 23.10.2026 09:24:03

Roche-Aktie: Deutsche Bank AG revidiert auf Buy

Roche-Aktie: Deutsche Bank AG revidiert auf Buy

Die Roche-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Roche
391.31 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schliesse sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Roche-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.4 Prozent auf 390.60 CHF. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 28.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 167’816 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 19.0 Prozent. Experten rechnen am 04.02.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3534 18.06.2027 154750774
Long 12.3797 16.06.2028 158194312
Long 108.6667 20.11.2026 160008230
Typ Hebel Verfall Valor
Short 978.0001 18.12.2026 150796026
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1912 12.36 157924765
Long 12.3797 6.38 161119025
Long 19.9592 3.35 162067365
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5638 13.65 159435558
Short 11.6429 7.10 153511538
Short 30.5625 1.85 152365193
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -45.05 129024514
Long 10 -9.79 123630198
Long 12 -25.44 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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14:40 Roche Buy UBS AG
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
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Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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