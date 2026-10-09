|FDA entscheidet
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09.10.2026 11:09:00
Roche-Aktie deutlich höher: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Roche erhält in den USA eine weitere Zulassung für seine Immuntherapie Tecentriq.
FDA stützt Zulassung auf Phase-III-Studie
Der Basler Pharmakonzern hatte im Juni den Priority-Review-Status durch die Behörde für diese Indikation erhalten. Grundlage war die Phase-III-Studie Atomic, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte. Die FDA hatte laut früheren Angaben von Roche bereits angekündigt, bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung zu entscheiden.
Im SIX-Handel gewinnt die Roche-Aktie zeitweise 1,11 Prozent auf 365 Franken.
Washington (awp)
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