Roche-Aktie dennoch unter Druck: Roche-In-vitro-Test Ventana PD-L1 bekommt CE-Kennzeichnung

Damit ist der Test in Ländern, welche diese akzeptieren, erhältlich.

Ventana PD-LI ist als Begleitdiagnostikum einer personalisierten Behandlung mit Libtayo zugelassen. Er hilft zu bestimmen, welche Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs für eine Behandlung mit der Libtayo-Monotherapie in Frage kommen.

Über 60 Prozent der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs befänden sich in einem fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium, heisst es in der Roche-Mitteilung weiter. Die zusätzliche Zulassung des Tests werde mehr Patienten einen Zugang zur Immuntherapie Libtayo ermöglichen.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt eines Herstellers in der Europäischen Union den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind, und dass dies entsprechend nachgewiesen wurde.

An der SIX verliert die Roche-Aktie am Montag zeitweise 0,48 Prozent auf 322,70 Franken.

Basel (awp)