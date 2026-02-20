|Prüfung
Roche-Aktie dennoch tiefer: Fortschritte bei US-Zulassungsantrag für Giredestrant - Zulassung für Venclexta-Kombinatio erhalten
Der Pharmakonzern Roche kommt mit der geplanten US-Zulassung für Giredestrant einen Schritt voran.
Der Antrag folgt auf die positiven Daten, die Roche Ende September für das Prüfmedikament vorgelegt hatte. In der zulassungsrelevanten evERA-Studie hatte das neuartige Krebsmittel Giredestrant in Kombination mit dem bereits bekannten Medikament Everolimus die gesteckten Ziele erreicht. Demnach kann die neue Medikamentenkombination das Fortschreiten einer bestimmten Art von Brustkrebs deutlich verlangsamen. Dabei richtet sich die Kombination an Patientinnen, bei denen der Krebs bereits fortgeschritten ist oder sich im Körper ausgebreitet hat.
Roche erhält US-Zulassung für Venclexta-Kombination bei Leukämie
Roche hat für seine Kombination aus Venclexta (Venetoclax) und Acalabrutinib die Zulassung in den USA erhalten. Damit können in Zukunft Erwachsene mit bislang unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) behandelt werden.
Die neu zugelassene Kombinationstherapie sei die erste vollständig orale Behandlung mit fester Behandlungsdauer für diese Patientengruppe, teilte die Roche-Tochter Genentech am Freitag mit. Die Zulassung basiert demnach auf Daten aus der zulassungsrelevanten Studie "Amplify". In dieser zeigte sich, dass die Kombination aus Venclexta und Acalabrutinib wirksamer war als eine herkömmliche Chemoimmuntherapie.
Das Risiko, dass die Krankheit fortschreitet oder die Patientinnen und Patienten sterben, wurde um 35 Prozent reduziert. Auch nach mehr als dreieinhalb Jahren Nachbeobachtung war die Erkrankung bei vielen Behandelten weiterhin unter Kontrolle.
CLL ist laut Roche eine langsam fortschreitende Form von Blutkrebs und eine der häufigsten Leukämieformen bei Erwachsenen. Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren verbessert haben, benötigen viele Betroffene über lange Zeiträume hinweg Therapien, da die Krankheit häufig zurückkehrt.
Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,14 Prozent schwächer bei 367,67 Franken.
Basel (awp)
