SMI 13’818 0.1%  SPI 19’047 0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’106 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’085 0.4%  Gold 5’030 0.7%  Bitcoin 52’941 2.0%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -1.1% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé Roche UBS Sandoz Sika Rheinmetall Partners Group Zurich Insurance
Analyse: Verkaufen-Bewertung für Zurich Insurance-Aktie von DZ BANK
Air Liquide-Aktie zieht deutlich an: Gewinn steigert - Margenziel angehoben
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Allreal-Aktie legt zu: 2025 mehr Gewinn erzielt - Dividende stabil - Wechsel im VR
Glencore-Aktie stabil: Berichte über Milliarden-Verhandlungen um Kazzinc
Roche-Aktie dennoch tiefer: Fortschritte bei US-Zulassungsantrag für Giredestrant - Zulassung für Venclexta-Kombinatio erhalten

Der Pharmakonzern Roche kommt mit der geplanten US-Zulassung für Giredestrant einen Schritt voran.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe den Antrag zur Prüfung angenommen, teilte Roche am Freitag mit. Eine Entscheidung werde die Behörde bis spätestens zum 18. Dezember treffen.

Der Antrag folgt auf die positiven Daten, die Roche Ende September für das Prüfmedikament vorgelegt hatte. In der zulassungsrelevanten evERA-Studie hatte das neuartige Krebsmittel Giredestrant in Kombination mit dem bereits bekannten Medikament Everolimus die gesteckten Ziele erreicht. Demnach kann die neue Medikamentenkombination das Fortschreiten einer bestimmten Art von Brustkrebs deutlich verlangsamen. Dabei richtet sich die Kombination an Patientinnen, bei denen der Krebs bereits fortgeschritten ist oder sich im Körper ausgebreitet hat.

Roche erhält US-Zulassung für Venclexta-Kombination bei Leukämie

Roche hat für seine Kombination aus Venclexta (Venetoclax) und Acalabrutinib die Zulassung in den USA erhalten. Damit können in Zukunft Erwachsene mit bislang unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) behandelt werden.

Die neu zugelassene Kombinationstherapie sei die erste vollständig orale Behandlung mit fester Behandlungsdauer für diese Patientengruppe, teilte die Roche-Tochter Genentech am Freitag mit. Die Zulassung basiert demnach auf Daten aus der zulassungsrelevanten Studie "Amplify". In dieser zeigte sich, dass die Kombination aus Venclexta und Acalabrutinib wirksamer war als eine herkömmliche Chemoimmuntherapie.

Das Risiko, dass die Krankheit fortschreitet oder die Patientinnen und Patienten sterben, wurde um 35 Prozent reduziert. Auch nach mehr als dreieinhalb Jahren Nachbeobachtung war die Erkrankung bei vielen Behandelten weiterhin unter Kontrolle.

CLL ist laut Roche eine langsam fortschreitende Form von Blutkrebs und eine der häufigsten Leukämieformen bei Erwachsenen. Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren verbessert haben, benötigen viele Betroffene über lange Zeiträume hinweg Therapien, da die Krankheit häufig zurückkehrt.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,14 Prozent schwächer bei 367,67 Franken.

Basel (awp)

Sika-Aktie: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

09:34 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’393.27 19.44 BLPSVU
Short 14’671.33 13.87 SC7BZU
Short 15’264.19 8.65 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’817.58 20.02.2026 11:03:52
Long 13’240.61 19.44 SLAB6U
Long 12’935.58 13.66 STVB8U
Long 12’405.63 8.99 S9VBDU
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
finanzen.net News

Datum Titel
11:05 Großbritannien: Unternehmensstimmung verbesser sich unerwartet
11:05 ROUNDUP: Air Liquides Sparprogramm zahlt sich aus - Aktie an Eurostoxx-Spitze
10:56 ROUNDUP: EZB verhängt Millionenstrafe gegen US-Großbank J.P. Morgan
11:05 Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
10:48 Infineon: Neue Chipfabrik in Dresden kurz vor Start
10:52 Darum fallen Ölpreise nach ihrer Rally etwas - USA-Iran-Konflikt bleibt Haupttreiber
10:29 Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich stärker als erwartet
11:09 JPMorgan-Aktie unbeeindruckt: EZB verhängt Millionenstrafe
10:24 ROUNDUP/Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb zeitweise ein
10:24 Moncler-Aktie mit Kurssprung - Luxuswerte fest