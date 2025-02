Roche-Aktie dennoch leichter: Roche präsentiert neue Generation der Next Generation Sequenzierung

Diese spiele eine wichtige Rolle bei der Entschlüsselung komplexer Krankheiten wie Krebs, Immunkrankheiten und neurodegenerativen Erkrankungen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Es handle sich um das sogenannte "Sequencing by Expansion" (SBX). Die auf einem komplexen biochemischen Prozess basierende Sequenzierungsmethode ermögliche eine extrem schnelle und flexible Bestimmung der DNA-Sequenz eines Moleküls, heisst es. Zudem sei die Technologie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

"Die Geschwindigkeit und Genauigkeit von SBX ermöglichen eine Revolutionierung der Sequenzierung in der Forschung und im Gesundheitswesen", liess sich Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, zitieren. Vor allem für Forschungslabors und klinische Anwendungen gebe es ein grosses Potenzial.

An der SIX geht es für die Roche-Geunssscheine am Freitag zeitweise um 0,37 Prozent runter auf 294,20 Franken.

Basel (awp)