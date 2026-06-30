|Vorrangige Prüfung
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30.06.2026 17:48:00
Roche-Aktie dennoch leichter: FDA Priority Review für Enspryng zur Behandlung von TED erhalten
Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Zulassungsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für Enspryng zur Behandlung der Autoimmunerkrankung TED erhalten.
Enspryng habe das Potenzial, die erste subkutane, zu Hause verabreichbare Standardtherapie für TED zu werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. TED ist eine seltene Autoimmunerkrankung der Augenhöhle, die meist im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenüberfunktion auftritt.
Die Roche-Aktie notierte an der SIX schliesslich 1,77 Prozent tiefer bei 332,80 Franken.
dm/hr
Basel (awp)
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