Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’447 -0.2%  SPI 18’572 -0.1%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’323 -0.1%  Euro 0.9311 -0.2%  EStoxx50 6’034 -0.1%  Gold 4’601 -0.3%  Bitcoin 76’393 -0.5%  Dollar 1 -0.2%  Öl 64 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
D-Wave-Aktie fängt sich: Quantum-Circuits-Übernahme und Insiderverkäufe prägen das Bild
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Schaeffler-Aktie auf Rekordkurs: Robotik-Fantasie treibt neues 52-Wochen-Hoch
Deshalb bewegt sich der Franken zum Dollar und Euro kaum
UBS AG gibt Novartis-Aktie Neutral
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter die Lupe 16.01.2026 11:43:44

Roche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Roche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Die Roche-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Roche
347.62 CHF 1.20%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Roche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Roche-Aktie konnte um 11:27 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.3 Prozent auf 346.70 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6.26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 468’980 Roche-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 5.6 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Roche voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?