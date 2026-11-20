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Orbe (awp) - Roboterhunde, die in Fabriken nach Gaslecks suchen, oder Künstliche Intelligenz (KI), die fehlerhafte Kaffeekapseln aussortiert: Nestlé setzt bei der Entwicklung seiner Produkte und in der Produktion zunehmend auf neue Technologien. In Orbe VD hat der Nahrungsmittelkonzern am Freitag dafür ein neues Technologiezentrum eröffnet.

Im sogenannten Deep Tech Center arbeiten rund 60 Personen daran, KI, Robotik und Sensoren für Nestlé nutzbar zu machen. Dabei kooperiert der Konzern mit Technologiegiganten wie Microsoft, Google, IBM oder der US-Roboterfirma Boston Dynamics sowie mit Schweizer Start-ups und der ETH Lausanne. Die Technologien werden in Orbe getestet und für den weltweiten Einsatz in den Nestlé-Fabriken angepasst.

"Technologie hilft uns, intelligenter und schneller Innovationen zu entwickeln und unsere Abläufe effizienter und sicherer zu machen. Letztlich hilft sie uns, als Unternehmen zu wachsen", sagte Konzernchef Philipp Navratil bei der Eröffnungsrede.

Gelber Hund auf Kontrollgang

Wie das aussieht, zeigte Nestlé bei einem Rundgang. Besonders eindrücklich sind die gelben Roboterhunde, von denen bereits 15 in Fabriken des Konzerns im Einsatz stehen. Mit Kameras und Sensoren ausgestattet, übernehmen sie Kontrollgänge, bei Bedarf rund um die Uhr.

Mit Wärmebildkameras erkennen sie überhitzte Maschinen. Auch Gaslecks oder undichte Druckluftleitungen können sie aufspüren und Alarm schlagen. Die mechanischen Vierbeiner dienen damit gewissermassen als zusätzliche Augen, Ohren und Nasen in den Fabriken.

Andere Roboter übernehmen monotone Arbeiten. So betätigen sie Kaffeemaschinen für Belastungstests bis zu 7000 Mal hintereinander. Früher geschah dies von Hand.

Auch bei der Qualitätskontrolle kommen Roboter zum Einsatz. Auf einem rasend schnellen Förderband untersucht eine Kamera jede einzelne noch leere Kaffeekapsel auf kleinste Beschädigungen. Fehlerhafte Kapseln werden automatisch aussortiert - in einem Tempo, bei dem das menschliche Auge nicht mehr mitkommt.

Kaffeemaschinen virtuell testen

Neue Technologien sollen auch die Produktentwicklung beschleunigen. So können Entwickler und Kunden mit einer 3D-Brille eine Kaffeemaschine ausprobieren, bevor ein physischer Prototyp gebaut wird. Ein Gerät gibt sogar Kaffeearomen ab, damit das Erlebnis möglichst realistisch wirkt.

Das spart laut Nestlé Zeit und Geld. "Früher dauerte die Entwicklung einer Kaffeemaschine Jahre. Heute können wir das wesentlich schneller machen", sagte Navratil im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Bei gewissen Produkten könne die Zeit von der Idee bis zur Markteinführung künftig wohl halbiert werden.

Auch bei Rohstoffen hilft KI. Intelligente Sensoren analysieren etwa den Proteingehalt einzelner Chargen. Bei Abweichungen schlägt die KI Anpassungen im Herstellungsprozess vor, damit das Endprodukt trotz schwankender Rohstoffqualität möglichst gleich schmeckt.

Intelligente Futterautomaten für Katzen

Ein weiteres Anwendungsfeld sind Haustierprodukte. Nestlé zeigte Futterautomaten, die mittels Kameras einzelne Katzen erkennen und ihnen die passende Futtermenge zuteilen. So soll etwa verhindert werden, dass der Hund im Haushalt das Katzenfutter frisst. Intelligente Katzentoiletten überwachen zudem das Verhalten der Tiere und könnten helfen, etwa Nierenkrankheiten frühzeitig zu erkennen.

Für Nestlé geht es letztlich auch ums Geschäft: Neue Produkte sollen schneller auf den Markt kommen, die Qualität steigen und Fabriken effizienter werden. "Letztlich muss sich der Erfolg im Wachstum unseres Unternehmens zeigen", sagte Navratil.

Nestlé gibt jährlich rund 1,7 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung aus. KI und Robotik machen davon bisher erst einen kleinen Teil aus. Investitionszahlen für das neue Zentrum nannte Navratil nicht.

Zugleich bekannte er sich zum Standort Schweiz. "Die Schweiz ist unsere Heimat und bleibt ein wichtiger Standort für unser weltweites Geschäft und unsere Forschung", sagte er. Orbe hat bei Nestlé Tradition: Hier wurde vor knapp 90 Jahren der erste Nescafé produziert, später wurde an dem Standort auch der erste Kapsel-Kaffee entwickelt.

to/tp