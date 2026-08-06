Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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06.08.2026 09:10:00
Roboter-Taxis in London: Uber und Wayve erhalten Lizenz
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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05.08.26
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|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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27.07.26
|Uber Schweiz von Betrügern offenbar um 1,5 Millionen Franken geprellt - Aktie im Plus (AWP)
Analysen zu Uber
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Uber am 06.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.