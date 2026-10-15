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15.10.2026 15:41:02
Roboter steigen in den Ring - OpenAI-Ingenieur festgenommen - Steuern auf Umsätze von KI-Firmen
In Singapur steigen humanoide Roboter zum Vollkontakt-Härtetest in den Ring. Das FBI hat einen OpenAI-Ingenieur festgenommen, der im eigenen Unternehmen Abhörgeräte platziert haben soll. Sehen Sie diese und weitere Themen bei KI WELT.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!