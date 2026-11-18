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18.11.2026 13:27:36
Robotaxis: Uber und Momenta starten Testbetrieb mit Kunden
(Ausführliche Fassung)
MÜNCHEN/BERLIN (awp international) - Im Rennen um selbstfahrende Taxis in Deutschland liefern sich zwei Regionen - München und Berlin - einen spannenden Wettlauf. Während der US-Elektroautohersteller Tesla vor den Toren Berlins eine Milliardenfabrik für künftige Robotaxis hochziehen will, rollen in der bayerischen Landeshauptstadt bereits die Testflotten durch den Stadtverkehr: Heute starteten der Fahrdienstvermittler Uber und der chinesische KI-Spezialist Momenta in München ein gemeinsames Pilotprojekt für autonome Fahrten.
Bei der Premiere an der Strasse "Am Oberwiesenfeld" nördlich des Münchner Olympiaparks gaben die Partner den Startschuss für den Testbetrieb für Kunden mit Sicherheitsbegleitung. Fahrgäste in München können sich ab sofort über die Uber-App auf eine Interessentenliste setzen lassen.
Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer, die im Münchner Norden eine Fahrt über die Optionen UberX, Electric oder Comfort buchen, können nun ein autonomes Fahrzeug vermittelt bekommen - Ein- und Ausstieg erfolgen an festgelegten Haltepunkten.
Das Angebot ist zunächst kostenlos, bei jeder Fahrt sitzt eine Sicherheitskraft mit an Bord, die aber nur in Ausnahmen steuernd eingreift. Grundlage sind Level-4-Erprobungsgenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamts.
München ist Europas Testlabor - im Raum Berlin entsteht die Fabrik
Mit dem Start festigt München seine Rolle als wichtigstes europäisches Testlabor für den praktischen Einsatz autonomer Fahrzeuge. Neben Uber und Momenta erprobt Uber in der Stadt bereits ein zweites Robotaxi-System mit dem KI-Unternehmen Autobrains und dem Chipkonzern Nvidia.
Zudem kartiert die Google -Schwesterfirma Waymo seit dem Herbst das Münchner Stadtgebiet, um Ende 2027 einen regulären fahrerlosen Fahrdienst in Betrieb zu nehmen. Und im öffentlichen Nahverkehr sind im Rahmen des Projekts MINGA bereits erste Testfahrgäste auf der regulären MVG-Buslinie 178 in einem autonom fahrenden Elektrobus unterwegs.
Während in München der Alltag im komplexen Stadtverkehr trainiert wird, setzt die Hauptstadtregion einen industriellen Kontrapunkt: Am Montag hatte Tesla angekündigt, drei Milliarden Euro in den Ausbau seines Werks im brandenburgischen Grünheide bei Berlin zu investieren. Dort soll ab 2029 das eigene, komplett lenkrad- und pedallose Robotaxi "Cybercab" in Grossserie vom Band rollen - mit einer Zielkapazität von bis zu einer Million Fahrzeugen pro Jahr.
Technik-Wettstreit: Teure Laser-Sensoren gegen Kamera-Systeme
Hinter den Projekten steht zugleich ein grundlegender Systemstreit der Entwickler, wie sich ein Auto überhaupt sicher durch den Verkehr navigieren lässt: Sowohl Momenta als auch der US-Pionier Waymo setzen auf maximal abgesicherte Technik. Ihre Fahrzeuge kombinieren hochauflösende Kameras und Radarsensoren mit sogenannten Lidar-Sensoren, die die Umgebung mit Hilfe von Laserstrahlen dreidimensional und zentimetergenau abtasten.
Momenta verknüpft diese Technik zudem mit Daten aus mehr als 1,4 Millionen Serienfahrzeugen von Herstellern wie Mercedes-Benz , BMW , Audi und Volkswagen , für die das Unternehmen bereits Fahrerassistenzsysteme liefert.
Einen radikal anderen und deutlich günstigeren Weg verfolgen Tesla sowie Ubers zweiter Münchner Partner Autobrains. Beide verzichten komplett auf teure Lidar-Sensoren. Während Tesla bei seinem "Cybercab" ausschliesslich auf acht Kameras und neuronale Netze setzt, nutzt das System von Autobrains lediglich sechs Kameras und gleicht deren Bilder in Echtzeit mit Luftbildern ab.
Internationaler Wettlauf: USA, China und Golfstaaten sind voraus
"Deutschlands strenger Regulierungsansatz, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht, hat einen der weltweiten Massstäbe für autonomes Fahren gesetzt", sagte Momenta-Manager Shuo Xie zum Start in München. Während hierzulande allerdings noch mit Sicherheitsfahrern geprobt wird, gehören komplett fahrerlose Taxis in anderen Teilen der Welt längst zum regulären Strassenbild.
Vorreiter sind die USA und China: In US-Metropolen wie San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin betreibt vor allem die Google-Schwester Waymo kommerzielle Flotten ohne Sicherheitsbegleitung.
In chinesischen Millionenstädten wie Peking, Wuhan oder Guangzhou bieten Tech-Konzerne wie Baidu (mit dem Dienst Apollo Go) sowie Spezialisten wie Pony.ai und WeRide längst reguläre App-Fahrten ohne Mensch am Steuer an.
Auch am Persischen Golf schreitet die Kommerzialisierung rasant voran: In den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Abu Dhabi und Dubai, sind bereits vollautonome Robotaxis - teils ebenfalls in Kooperation mit der Uber-Plattform - im regulären Fahrgastbetrieb unterwegs, um den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen.
Innerhalb Europas sorgte zudem ein Projekt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb für Aufsehen: Dort bietet das vom Elektro-Supersportwagen-Pionier Mate Rimac mitgegründete Start-up Verne seit diesem Jahr über Uber erste kostenpflichtige Robotaxi-Fahrten an und erprobt auf einer Teststrecke zum Flughafen bereits Fahrten komplett ohne Sicherheitsfahrer - greift dafür nach Verzögerungen bei der eigenen Fahrzeugentwicklung allerdings auf umgebaute chinesische Elektroautos und Software des Anbieters Pony.ai zurück./chd/DP/jha
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