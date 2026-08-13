ROBOT PAYMENT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ROBOT PAYMENT hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42.76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42.40 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 904.4 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 813.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch