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28.08.2026 06:37:00
RoboSense Technology Company, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RoboSense Technology Company, hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.24 HKD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.240 HKD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RoboSense Technology Company, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 645.7 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 491.3 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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