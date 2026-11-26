RoboSense Technology Company, lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.42 HKD gegenüber -0.240 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 782.5 Millionen HKD umgesetzt, gegenüber 444.9 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch