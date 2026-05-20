Roblox Aktie 58460132 / US7710491033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.05.2026 03:57:02
Roblox To Repurchase Up To $3 Bln Of Common Stock
(RTTNews) - Roblox Corp. (RBLX) announced that its board has authorized the repurchase of up to $3 billion of the company's common stock with the intent to buy back up to $1 billion over the next twelve months.
The program is designed to partially offset dilution from employee equity grants while preserving flexibility to invest in future growth opportunities, the company said.
RBLX closed the regular trading session at $44.45, down $2.53 or 5.39%. However, in the overnight trading session, the stock rebounded to $45.65, gaining $1.20 or 2.70%.
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Roblox
|
29.04.26
|Ausblick: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.04.26
|Roblox-Aktie im Fokus: Bank of America sieht Abwärtsrisiken bereits eingepreist (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Roblox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Roblox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26